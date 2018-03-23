Samsung запатентовала раздвижной дисплей

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало заявку Samsung на раздвижной сенсорный дисплей.

Samsung Galaxy S9

Дисплей имеет три составные – центральную из основной части корпуса устройства, а также две боковые секции, раздвигающиеся в стороны, либо прячущиеся в центральную часть.

Samsung запатентовала раздвижной дисплей
Samsung запатентовала раздвижной дисплей

В сложенном виде дисплей имеет обычные габариты, которые при необходимости могут быть увеличены с помощью «растягивания» дисплея за боковые секции. Вся механика слайдера находится в центральной части. К сожалению, о массовом использовании новой технологии сказано ничего не было.


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