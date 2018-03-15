Nokia 9 получит вырез на экране

В сети появился очередной рендер готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9. Как видно на изображениях, новинка получит новомодный полноэкранный дизайн и тончайшие рамки вокруг дисплея. Снизу передней панели разместится фирменный бренд Nokia.

Nokia 9

Предположительно, Nokia 9 будет оснащен двойной основной камерой Penta, разработанной совместно с Carl Zeiss, двойной светодиодной вспышкой, процессором Snapdragon 845 и круглым сканером отпечатков пальцев.

Nokia 9 and Nokia 8

Вместе с новым флагманом HMD Global покажет и бюджетный смартфон под названием Nokia 8 Pro. Вероятнее всего, презентация новинок состоится в августе-сентябре нынешнего года.


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