Камера Samsung Galaxy S9+ заняла первое место в рейтинге DxOMark

Популярный сервис DxOMark, занимающийся профессиональным сравнением камер, оценил недавно презентованный флагманский смартфон Samsung Galaxy S9+ в рекордные 99 баллов, отобрав первое место у Pixel 2 с 98 баллами.

Samsung Galaxy S9 и S9+

По мнению специалистов, камера Samsung Galaxy S9+ не имеет слабых сторон как в плане фото, так и видео. Фото- и видеовозможности Galaxy S9+ оценили в рекордные 104 и 91 баллов, соответственно.

Основная камера Galaxy S9+ демонстрирует замечательные результаты в условиях хорошего освещения и яркого солнца, а также отличается яркими и живыми цветами, хорошей экспозицией и широким динамическим диапазоном.

DxOMark

Эффект размытия фона и зуммирование также находится на высоком уровне. При этом, детализация Galaxy S9+ превосходит iPhone X и Pixel 2, что можно сказать по меньшему количеству артефактов и шумов при 4-х кратном зуме.


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