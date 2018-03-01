MWC 2018: Energizer Energy E240S – клон Nokia 3310
В начале века китайцы постоянно клонировали смартфоны Nokia и даже простые сотовые телефоны, так как те были лидерами рынка, и это настолько вошло в привычку, что после возвращения бренда в 2017 году копировальщики вновь взялись за старое.
Сегодня прямо на MW 2018 в Барселоне был показан мобильник Energizer Energy E240S, подчистую скопированный с новой Nokia 3310. Телефон Energizer Energy E240S выглядит точно так же, как и его финский конкурент, и отличий настолько мало, что ими вовсе можно пренебречь. Визуально это один и тот же аппарат, да и в характеристиках расхождений особо не наблюдается, так что если он будет стоить дешевле Ноки, а цена пока не сообщается, то высокий спрос ему будет обеспечен.
Energizer Energy E240S имеет поддержку LTE и даже VoLTE, располагает фотокамерой на 2 Мп со вспышкой-фонариком, экраном 2,4 дюйма QVGA, 512 Мб оперативной памяти и модулем Bluetooth 2.1 для работы с беспроводной гарнитурой. Есть у телефона слот microSD до 64 Гб и даже фронтальная фотокамера для селфи, пусть и VGA. Таким образом, он даже чуточку лучше оригинальной Nokia 3310. В бонус – батарейка 2000 мАч, которой хватит на долгие 15 часов разговоров. Старт продаж Energizer Energy E240S запланирован на второй квартал этого года.
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