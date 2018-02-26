MWC 2018: Qualcomm показала скорость работы 5G-интернета

Компания Qualcomm показала как будут работать мобильные сети пятого поколения. Это симуляция работы сетей 5G NR (New Radio), которая появится уже в 2019 году на базе существующей сети 4G-LTE. Работа 5G сетей была смоделирована на примере Франкфурта и Сан-Франциско, основываясь на инфраструктуре, расположении серверов двух сайтов и других важных данных.

В Франкфурте была взята базовая сеть с частотой 100 МГц с базовой сетью гигабитного LTE на 5 диапазонов. Как оказалось, средняя скорость загрузки при переходе на пятое поколение связи составила до 490 Мб/с. Через 4G-интернет эта скорость достигала лишь 56 Мб/с.

Симуляция работы 5G-сетей в Сан-Франциско показала еще лучшие результаты. Средняя скорость интернета для веб-сайтов может достигать 1,4 ГБ/с, что в 23 раза быстрее чем на данный момент.