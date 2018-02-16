Украинская команда создала кошелек для криптовалюты Hideez Wallet

Компания Hideez Group 15 февраля на презентации в Blockchain Hub показала первый украинский кошелек для криптовалют Hideez Wallet. Он создается на базе уже разработанного устройства — «умного» брелка» Hideez Key (мы писали о нем ранее). Но, по словам CEO проекта Олега Науменко, это будет полностью отдельный продукт с функциями кошелька для криптовалют и блокчейна в целом. , пишут AIN.UA

По его словам, Hideez Wallet отличается от существующих аналогов (того же Trezor) тем, что это беспроводное устройство, может работать с мобильными и десктопами. Для подписания транзакций в нем работает технология Invisible Pin которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве. «Ее невозможно подсмотреть и перехватить, как, например, пароли или стандартные PIN-коды», — говорит Науменко. Также, есть возможность создать резервную копию приватного ключа — с одного такого кошелька на другой.

Технические характеристики устройства:

На сегодня компания уже произвела первую партию устройств для тестов. Массовое производство планируют на конец второго квартала этого года. В Украине биржа криптовалют Kuna уже начинает продажу устройств компании для авторизации своих пользователей.

Напомним, команда Hideez Group, созданная одним из основателей PocketBook Олегом Науменко, в августе 2016 года начала продажи своего устройства — беспроводного брелка Hideez Key. Этот брелок умеет хранить цифровые ключи и сертификаты, то есть с его помощью можно открывать двери, разблокировать компьютер или смартфон, проводить мобильные платежи и т.д.