Смартфоны Nokia 7 Plus и Nokia 1 показались на пресс-рендерах
До анонса смартфонов Nokia 7 Plus и Nokia 1 от холдинга HMD Global остается меньше двух недель, и сегодня они показались в сети на полуофициальных пресс-рендерах. Во внешности смартфонов, как и ожидалось, нет ничего принципиально нового, но выглядят они при этом достаточно интересно.
Смартфон Nokia 7 Plus относится к среднему классу и щеголяет двойной основной камерой на тыльной панели, улучшенной за счет двойной светодиодной вспышки и оптики от Zeiss. Здесь же находится и сканер отпечатков пальцев, поскольку на лицевой панели осталось место лишь под экран и под стандартные сенсоры над ним. На рендере видна надпись Android One, так что прошивка будет обновляться очень часто, ведь выпускать апдейты будет сама Google, без вмешательства HMD Global.
Смартфон Nokia 1 выглядит обычно, но уж точно лучше большинства своих конкурентов. Напомним, что это бюджетный мобильник стоимостью всего 100 долларов США, и у него есть по одной камере спереди и сзади, а также прошивка Android 8 и огромные рамки экрана. Nokia 1 выйдет в красном и темно-фиолетовом цветах пластикового корпуса, и его сможет обставить (и обставит) лишь один смартфон за эти деньги – Xiaomi Redmi 5, который лучше буквально по всем параметрам.
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