Промо-видео Samsung раскрывает особенности Galaxy S9

На официальном канале Samsung Mobile Korea а YouTube появились три коротких тизерных видеоролика, посвященные будущим флагманам Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Новинки станут первыми Android-устройствами, которые получат анимированные эмодзи.

Samsung Galaxy S9

Также как и на iPhone X фронтальная камера Galaxy S9 сможет отслеживать лицевые движения человека, а 3D-персонаж – повторять их. Помимо этого, новые флагманы будут поддерживать технологию объемного звучания Dolby Surround.

Galaxy S9 и Galaxy S9+ по своему внешнему виду будут схожи с предшественниками, за исключением одного заметного отличия. Вне зависимости от одиночной или двойной камеры, у обоих смартфонов элементы на задней панели будут организованы вертикально, со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры.

Galaxy S9 и Galaxy S9+ получат 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками с разрешением Quad HD+ (2960 ? 1440 пикселей). Аппаратной основой смартфонов, выпущенных для США, станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, а для других регионов – Exynos 9810. Samsung Galaxy S9 получит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а Galaxy S9+ – 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также Galaxy S9+ станет обладателем двойной основной камеры 12+12 Мп, а Galaxy S9 – одинарной на 12 Мп.

Емкость аккумуляторов Galaxy S9 и Galaxy S9+ составит 3000 и 3500 мАч, соответственно. Работать новинки будут под управлением ОС Android 8.0 Oreo. Оба аппарата сохранят 3,5-мм аудио-разъем, будут иметь слот для microSD-карт и получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Официальный релиз Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится 25 февраля нынешнего года. Начало международных продаж стартует с 16 марта.


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