Характеристики и изображения флагмана ZTE Axon 9

В китайской социальной сети Weibo появились первые рендеры и характеристики готовящегося к выпуску смартфона ZTE Axon 9. Новинка придет на смену Axon 7, который был выпущен в 2016 году.

Как видно на изображении на задней панели Axon 9 вертикально расположится двойная основная камера с двухтональной светодиодной вспышкой. На передней панели сверху находится двойная фронтальная камера. Будет ли обладать смартфон встроенным дактилоскопическим сканером пока неизвестно.

Предположительно, ZTE Axon 9 получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 1440?2880 пикселей и соотношением сторон 18:9, 20-мегапиксельную двойную основную камеру и 13-мегапиксельню двойню фронтальную камеру. Аппаратной основой устройства станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64, 128 и 256 ГБ. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.