Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S могут встроить прямо в экран

Совсем скоро состоится анонс нового безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, в котором уже не будет фирменного «подбородка». Дисплей займет всю лицевую панель, и прямо в него Xiaomi планирует встроить фронтальную камеру.

Xiaomi Mi Mix 2S

В сеть выложили список главных конкурентных преимуществ смартфона Xiaomi Mi Mix 2S со схематичным его изображением, и на нем действительно нет ни рамок, ни фронталки. Зато имеется упоминание о наличии встроенного прямо в экран дактилоскопа, так что в этом плане Xiaomi обгонит и Apple, и Samsung, и другие А-бренды, и это не может не радовать.

Дизайн Xiaomi Mi Mix 2S получил название Full Screen 3.0, что говорит о полном отсутствии рамок (у Mi Mix 2 был Full Screen 2.0). Смартфон обзаведется сразу 8 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти, а заодно и двойной камерой на тыльной панели с модулями по 12 Мп и даже с оптическим зумом. Основой аппарата станет топовый процессор Qualcomm 845, а прошивка будет обновлена до Android 8 Oreo и MIUI 9. Показ Xiaomi Mi Mix 2S ожидается на шоу MWC 2018, и он станет главным конкурентом смартфона Samsung S9+. Добавим, что совсем скоро ожидается анонс флагмана Xiaomi Mi 7 со схожими аппаратными спецификациями, но у него, ко всему прочему, будет беспроводная зарядка.


Максим Мишенев, MobileDevice


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