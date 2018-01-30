Nokia 3310 4G на YunOS представлен официально

Компания HMD Global в Китае анонсировала обновленную версию Nokia 3310, которая вышла в 2017 году. Новинка получила поддержку сетей 4G VoLTE и может использоваться как точка доступа и раздавать Wi-Fi.

Дизайн Nokia 3310 4G аналогичен дизайну оригинальной Nokia 3310. Обновленная модель получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320?240 пикселей, 2-мегапиксельную основную камеру со светодиодной вспышкой, два варианта внутренней памяти на 256 и 512 мегабайт.

В качестве операционной системы используется YunOS, вместо Series 30+. Это специальная версия Android с применением облачных технологий, разработанная AliCloud, дочерней компанией холдинга Alibaba Group.

Помимо этого, Nokia 3310 4G поддерживает одну SIM-карту и имеет слот для microSD-карт. Емкость аккумулятора составляет 1200 мАч, что обеспечит 5 часов работы в режиме разговора и 12 дней в режиме ожидания.

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, наличие порта microUSB и 3,5-мм аудиоразъема. Габариты новинки составляют 117?52,4?13,35 мм, а вес– 88 граммов. Nokia 3310 4G поставляется в двух цветовых гаммах: голубой и черной.

На данный момент Nokia 3310 4G доступен лишь на территории Китая. Для мирового рынка новинку представят на грядущей выставке MWC 2018, где объявят и стоимость телефона.