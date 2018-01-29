Nokia 7 Plus: первые подробности о загадочном смартфоне

В бенчмарке Geekbench прошел тестирование на производительность новый смартфон финского производителя Nokia 7 Plus. Новинка станет улучшенной версией Nokia 7, который вышел осенью прошлого года.
Согласно базе данных Geekbench грядущий Nokia 7 Plus получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 512 и 4 ГБ оперативной памяти. В качестве программного обеспечения выступит ОС Android 8.0.
В одноядерном тесте Nokia 7 Plus набрал 1636 баллов, а в многоядерном – 5902 балла. Официальный дебют нового смартфона состоится в следующем месяце на выставке MWC 2018.