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Nokia 7 Plus: первые подробности о загадочном смартфоне В бенчмарке Geekbench прошел тестирование на производительность новый смартфон финского производителя Nokia 7 Plus. Новинка станет улучшенной версией Nokia 7, который вышел осенью прошлого года. Согласно базе данных Geekbench грядущий Nokia 7 Plus получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 512 и 4 ГБ оперативной памяти. В качестве программного обеспечения выступит ОС Android 8.0. В одноядерном тесте Nokia 7 Plus набрал 1636 баллов, а в многоядерном – 5902 балла. Официальный дебют нового смартфона состоится в следующем месяце на выставке MWC 2018.

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