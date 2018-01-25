Samsung разослала приглашения на презентацию Galaxy S9

Сегодня компания Samsung подтвердила, что 25 февраля проведет мероприятие, на котором анонсирует Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Galaxy S9

Журналисты уже получили приглашения на презентацию, где сообщается, что Galaxy S9 оснастят «обновленной» («reimagined») камерой+. Согласно предыдущим слухам новинка получит переменную апертуру, которая позволит пользователям отрегулировать диафрагму 12-мегапиксельного сенсора между f/1.5 и f/2.4. Galaxy S9 и S9 + будут обладать возможностью снимать замедленное Full HD видео со скоростью 480 кадров в секунду. Galaxy S9 оснастят одной основной камерой, а Galaxy S9 Plus получит двойной сенсор.

Galaxy S9 и Galaxy S9 + оснастят 5,8- и 6,2-дюймовым Super AMOLED дисплеем. Аппаратной основой в моделях для США и Китая станет процессор Snapdragon 845, а на других рынках смартфоны будут работать на Exynos 9810. Объем оперативной памяти у S9 и S9 + составит 4 ГБ и 6 ГБ соответственно. Емкость аккумулятора Galaxy S9 достигнет 3000 мАч, а Galaxy S9 + – 3500 мАч.

Предположительно, прием предварительных заказов на Galaxy S9 и S9 + стартуют с 1 марта. Отправка заказов начнется 16 марта.


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