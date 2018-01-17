Опубликованы первые подробности о смартфонах серии Moto G6

Вчера в сеть утекло изображение смартфона Moto E5 от Lenovo, а сегодня инсайдеры поделились подробностями об аппаратах серии Moto G6. Линейка будет включать в себя как минимум три аппарата, и показать их могут уже на шоу MWC 2018 в Барселоне в феврале этого года.

Moto G6

Первым представителем серии Moto G6 станет одноименный смартфон с процессором Qualcomm 450 и экраном Full HD+ с диагональю 5,7 дюйма, рамки у которого, как ни странно, окажутся очень большими. В аппарате будут присутствовать 3 или 4 Гб RAM, 32 или 64 Гб ROM и процессор Qualcomm 430 и сканер отпечатков пальцев на нижней рамки экрана. На том же месте дактилоскоп расположен и у Moto G6 Plus с экраном на 6 дюймов и RAM на 3, 4 или 6 Гб. В смартфон встроят фотокамеры с разрешением 16 Мп спереди и 12+5 Мп сзади, и такой же набор получит младший Moto G6.

Moto G6

Адекватные по размерам рамки экрана будут лишь у бюджетного Moto G6 Play с экраном HD+ на 5,7 дюйма. Его характеристики пока не сообщаются, разве что упоминаются дактилоскоп на тыльной панели и очень большая батарея емкостью 4000 мАч. Цена Moto G6 Play пока не сообщается, а за Moto G6 и Moto G6 Plus могут попросить от $240 и $330 соответственно.


Максим Мишенев, MobileDevice


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