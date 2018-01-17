ОС Windows 10 заработала на смартфоне Nokia Lumia 830

С недавних пор в настольной ОС Windows 10 появилась поддержка процессоров с архитектурой ARM, которые используются в смартфонах. Многие энтузиасты решили проверить, как все это работает, и у одного из них получилось запустить Десятку на стареньком смартфоне Lumia 830 от Nokia.



Автор эксперимента воспользовался программным обеспечением Windows Phone Internals 2.3, дающего возможность ставить на смартфоны Lumia практически любые операционные системы. По итогу всех экспериментов настольная версия Windows 10 запустилась на Nokia Lumia 830 и даже загрузила рабочий стол, что уже можно считать успехом, но пока что не все компоненты системы работают исправно. В частности, ОС пока не реагирует на касания к сенсорному экрану, хотя все нужные для этого драйверы установлены.



С другой стороны, внешние клавиатура и мышь уже поддерживаются, так что устройством можно пользоваться. Проведенный эксперимент наглядно демонстрирует, что Windows 10 вполне можно ставить на смартфоны и обходиться даже без Win10 Mobile, так что Microsoft попросту тянет резину с релизом своего Surface Phone, а другие производители по инерции отдают предпочтение Android от Google .