На Nokia Lumia 1520 запустили полноценную Windows 10

Недавно выпущенная утилита Windows Phone Internals 2.3 позволяет разблокировать загрузчик смартфона на Windows Phone и создать кастомную прошивку с Root-доступом и прошить ее в телефон. Любители Windows-смартфонов уже смогли воспользоваться этим.
Так один из разработчиков установил на Lumia 1520 полностью рабочую Windows RT – специальную версию Windows 8, разработанную для устройств на базе ARM-процессоров. Затем девелопер взялся за сборку 17061 Windows 10, которую также смог успешно установить.
Другой разработчик, Blaze, установил Windows RT на своей Lumia 950. Утилита Windows Phone Internals 2.3 вдохнула новую жизнь в устаревшие Windows-смартфоны. Однако Microsoft комментариев по поводу дальнейшего будущего телефонов на базе Windows не дает.