На Nokia Lumia 1520 запустили полноценную Windows 10

Недавно выпущенная утилита Windows Phone Internals 2.3 позволяет разблокировать загрузчик смартфона на Windows Phone и создать кастомную прошивку с Root-доступом и прошить ее в телефон. Любители Windows-смартфонов уже смогли воспользоваться этим.

Так один из разработчиков установил на Lumia 1520 полностью рабочую Windows RT – специальную версию Windows 8, разработанную для устройств на базе ARM-процессоров. Затем девелопер взялся за сборку 17061 Windows 10, которую также смог успешно установить.