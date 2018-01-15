Характеристики Samsung Galaxy S9 уплыли в сеть

Компания Samsung допустила очередную «случайную» утечку информации о своем флагманском смартфоне Galaxy S9. На этот раз в интернете оказалась фотография его упаковки, пролившая свет на итоговую конфигурацию мобильника. Показ смартфона, к слову, ожидался на CES 2018, но был перенесен на февраль этого года.



Итак, свежее фото упаковки Samsung Galaxy S9 сообщает о наличии у смартфона экрана Super AMOLED с разрешением Quad HD+ или 2960х1440 пикселей, вот того его диагональ по сравнению с Samsung S8 уменьшилась с 5,8 до 5,6 дюйма. В смартфоне нас ждут 4 гигабайта ОЗУ, флеш-накопитель на 64 гигабайта и процессор Qualcomm 845, которому весь год не будет равных по производительности и энергоэффективности.



Двойной фотокамеры не будет – тыльную панель украсил 12-мегапиксельный сенсор с оптическим стабилизатором, а селфи придется делать на 8-мегапиксельную матрицу. Упомянут сканер радужной оболочки глаза, есть стереозвук и защита от воды и пыли по стандарту IP68, плюс никуда не денется быстрая зарядка по USB-C, а прошивку еще на заводе обновят до Android 8 Oreo. Премьера Samsung Galaxy S9 состоится в Барселоне на выставке MWC 2018 в конце следующего месяца, и вместе с ним покажут старшую модель Samsung Galaxy S9+.