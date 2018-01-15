Характеристики Samsung Galaxy S9 уплыли в сеть

Компания Samsung допустила очередную «случайную» утечку информации о своем флагманском смартфоне Galaxy S9. На этот раз в интернете оказалась фотография его упаковки, пролившая свет на итоговую конфигурацию мобильника. Показ смартфона, к слову, ожидался на CES 2018, но был перенесен на февраль этого года.

Samsung Galaxy S9

Итак, свежее фото упаковки Samsung Galaxy S9 сообщает о наличии у смартфона экрана Super AMOLED с разрешением Quad HD+ или 2960х1440 пикселей, вот того его диагональ по сравнению с Samsung S8 уменьшилась с 5,8 до 5,6 дюйма. В смартфоне нас ждут 4 гигабайта ОЗУ, флеш-накопитель на 64 гигабайта и процессор Qualcomm 845, которому весь год не будет равных по производительности и энергоэффективности.

Двойной фотокамеры не будет – тыльную панель украсил 12-мегапиксельный сенсор с оптическим стабилизатором, а селфи придется делать на 8-мегапиксельную матрицу. Упомянут сканер радужной оболочки глаза, есть стереозвук и защита от воды и пыли по стандарту IP68, плюс никуда не денется быстрая зарядка по USB-C, а прошивку еще на заводе обновят до Android 8 Oreo. Премьера Samsung Galaxy S9 состоится в Барселоне на выставке MWC 2018 в конце следующего месяца, и вместе с ним покажут старшую модель Samsung Galaxy S9+.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Apple Store начали «взрываться» iPhoneВ Apple Store начали «взрываться» iPhone
Тариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛОТариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛО
Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68
CES 2018: Sony рассекретила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и L2CES 2018: Sony рассекретила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и L2
CES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплееCES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплее
Блок рекламы


Похожие новости
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)
Запатентованный смартфон Samsung имеет вырез в верхней части экранаЗапатентованный смартфон Samsung имеет вырез в верхней части экрана
Первое фото флагмана LG G7 попало в сетьПервое фото флагмана LG G7 попало в сеть
Упаковка Galaxy S9 раскрыла все главные особенности нового флагманаУпаковка Galaxy S9 раскрыла все главные особенности нового флагмана
Появились изображения и характеристики безрамочного смартфона HTC U11 EyesПоявились изображения и характеристики безрамочного смартфона HTC U11 Eyes
CES 2018: анонс Samsung Galaxy S9 официально пройдет в февралеCES 2018: анонс Samsung Galaxy S9 официально пройдет в феврале
CES 2018: представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018)CES 2018: представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Apple лишила Samsung заказов на производство процессоровApple лишила Samsung заказов на производство процессоров
Рассекречены объемы памяти смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+Рассекречены объемы памяти смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+
Планшет Samsung умеет сворачиваться в трубочкуПланшет Samsung умеет сворачиваться в трубочку
Последние новости
Подгружаем последние новости