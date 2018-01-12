"ДНР" и "ЛНР" остаются без мобильной связи

Восстановить поврежденный на оккупированной территории кабель невозможно.

"ДНР" и "ЛНР" остаются без мобильной связи

Компания "Vodafone-Украина" заявила, что подвижек с восстановлением мобильной связи в "ДНР" и "ЛНР" пока нет.

Связь исчезла в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки.

"Если подтвердится, что повреждения произошли на не подконтрольной Украине территории, у нас нет возможности как-то повлиять на ситуацию, поскольку мы не работаем на этой территории", - написала "Vodafone-Украина" в фейсбуке в ответ на вопросы пользователей.

"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях. Созданный в "ДНР" "собственный оператор" "Феникс" после повреждения сети "Vodafone-Украина" работает с перебоями.


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