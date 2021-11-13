В Нидерландах за отмывание денег хакеров задержали 29-летнего крымчанина

Это первый громкий арест по делу группировки Ryuk.

В Нидерландах задержан 29-летний крымчанин Денис Дубников, который является соучредителем сети криптообменников. Ему грозит депортация в США , где он подозревается в отмывании денег роSSийских хакеров из группировки Ryuk.

Об этом пишет CNN со ссылкой на экстрадиционный ордер, выписанный в США на Дубникова.

По версии американских следователей, Дубников получил более 400 тысяч долларов в биткойнах из денег, которые вымогателям перечислили их жертвы. Дубников попался в руки стражей порядка еще в начале ноября, и это первый громкий арест по делу Ryuk.

Дубников был задержан после того, как он улетел в Мексику на отдых. Там его не пропустили через границу и отправили в Нидерланды, рассказал адвокат подозреваемого Аркадий Бух.

Теперь Дубникову в США грозит до 20 лет лишения свободы.

Ryuk – это программа-вымогатель, которая шифрует файлы и требует у жертв выкуп в биткойнах за получение ключей для дешифрования. Впервые этот троян обнаружили в августе 2018 года, а два года спустя ФБР признали Ryuk значительной угрозой для американского бизнеса.

Дело Дубникова стало очередным успехом правоохранительных органов США в борьбе с хакерскими группировками из Восточной Европы и РоSSии, занимающимися вымогательством денег. В начале недели, например, стало известно о задержании в Польше украинца Ярослава Васинского, которому грозит в США 115 лет лишения свободы за использование программы-вымогателя Sodinokibi.

Васинский входит в известную хакерскую группировку REvil, которая также причастна к атаке в июле 2021 года на компанию Kaseya и многие другие американские компании.