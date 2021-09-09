Польша экстрадировала в США украинца, который "торговал" компьютерными паролями

Мужчину подозревают во взломе "десятков тысяч компьютеров и продаже кодов доступа к ним в "даркнете".

Польша экстрадировала в США 28-летнего гражданина Украины Глеба Иванова-Толпинцева, где ему предъявили обвинения во взломе и продаже компьютерных паролей.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Министерство юстиции США .

Отмечается, что 28-летний Глеб Иванов-Толпинцев подозревается "во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже кодов доступа к ним в «даркнете»".

Арестованный в Польше в октябре 2020 года, Иванов-Толпинцев был передан в США по соглашению между двумя странами. Федеральный суд США распорядился продлить его содержание под стражей до суда.

Согласно обвинительному акту, с 2016 года украинец устанавливал контроль над сетью компьютеров с помощью вредоносного программного обеспечения без ведома их владельцев. При этом он получал коды доступа к ПК. По данным Минюста США , после продажи эти коды использовались для преступной деятельности, в частности, финансового мошенничества или атак программами-вымогателями (программы, предусматривающие взлом системы, чтобы зашифровать ее данные, а затем - вымогательство выкупа в обмен на ключ расшифровки).

Как пишет AFP, ранее Иванов-Толпинцев похвастался, что может украсть учетные данные не менее 2 тыс. компьютеров в неделю. А в 2017 году во время разговора он заявил, что получил пароли для более 20 тыс. устройств.