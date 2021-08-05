Киберполиция обнаружила новый способ мошенничества в сети

Мошенники обещают деньги за участие в соцопросе, взамен собирают реквизиты банковских карт своих жертв.

Киберполиция обнаружила новый способ мошенничества в сети
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Киберполиции предупреждает о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с начала августа в Департамент киберполиции начали поступать обращения граждан о присвоении их денег под видом вознаграждения за прохождение опросов.

"В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка", - говорится в сообщении.

В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и гарантированно получить денежное вознаграждение. Вместе с тем в комментариях злоумышленники размещают фейковые отзывы об успешном зачислении денег.

После прохождения псевдоопроса гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачисления денег. Однако в случае выполнения таких действий граждане не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые мошенники используют в своих интересах.

Киберполиция призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить/сообщать личную (персональную) информацию, платежные данные.

Напомним, в июне киберполиция уличила хакерскую группировку в распространении вируса-шифровальщика. Общая сумма убытков составляет 500 млн долларов.

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