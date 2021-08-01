Zoom заплатит 85 млн долларов для урегулирования судебного процесса о конфиденциальности пользователей

Zoom Video Communications Inc. согласилась выплатить 85 млн долларов и укрепить свои методы обеспечения безопасности пользователей, чтобы урегулировать судебный процесс. Программу для видеоконференций обвиняют в нарушении прав на конфиденциальность и распространении персональных данных Facebook, Google и Linkedin, пишет Reuters.

Также компанию обвиняют в недостатках, которые дают возможность хакерами проникать в видеоконференции.

Мировое соглашение требует согласования окружного судьи США Люси Кох в Сан-Хосе (Калифорния). Каждый владелец платного аккаунта в программе Zoom в США должен получить 25 долларов, остальные получат по $15.

Zoom также согласился делать оповещения пользователей о том, что организаторы конференции или ее участники используют сторонние приложения во время видеовстреч.

На подписчиках Zoom заработал около 1,3 млрд долларов. Однако юристы истцов считают, что компенсация совокупным размером в 85 млн является разумной, с учетом судебной волокиты.

Услуги Zoom стали популярными на фоне пандемии коронавируса, когда большинство компаний и учебных заведений перевели встречи, рабочие и учебные процессы в онлайн-формат.

В прошлом году эксперты компании Cybersecurity Cyble заявили, что на хакерских форумах и в дарквебе можно найти приблизительно 500 тысяч учетных данных пользователей Zoom.