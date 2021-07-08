В Виннице разоблачили крупнейшую в истории Украины подпольную майнинговую ферму

Крипту "добывали" на территории "Винницаоблэнерго".

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении самой крупной в истории Украины незаконной майнинговой фермы. Она находилась на территории "Винницаоблэнерго", была подключена к электросети предприятия и имела 5 тыс. единиц компьютерной техники.

"Это крупнейшая подпольная криптоферма, которую обнаруживали украинские правоохранители", - говорится в сообщении СБУ.

Майнинговую ферму создали несколько жителей Киева и Винницы, которые разместили ее на одном из бывших складов "Винницаоблэнерго".

"По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн. При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям - без света могли остаться целые кварталы Виннице", - заявили в СБУ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 Уголовного кодекса - самовольное использование электрической энергии.

Во время обысков было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию, блокноты, телефоны, флешки.

Ведутся оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе проверяется причастность должностных лиц АО "Винницаоблэнерго".

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