Prometheus запускает проект перевода мировых онлайн-курсов на украинский

Образовательная платформа Prometheus при поддержке Посольства США запускает проект перевода мировых онлайн-курсов на украинский язык.

Об этом сообщила пресс-служба Prometheus

Отмечается, что уже этим летом украинцы получат возможность бесплатно обучаться на родном языке программированию на онлайн-курсе Гарварда, предпринимательству у преподавателей Массачусетского технологического института, карьерному росту на курсе Института лидерства, инноваций и преподавания Пола Р. Макферсона университета имени Макмастера и созданию стартапов на программе бизнес-акселератора Y Combinator.

"Слушателей ожидают профессионально озвученные на украинском языке видеолекции, переведенные задания, ответы на вопросы, которые возникнут во время обучения, а также возможность получить сертификат об успешном завершении курса. Все это бесплатно и в открытом доступе для всех желающих", - говорится в сообщении.

Регистрация на первые четыре курса проекта уже открыта на платформе Prometheus:

Курс "Веб программирование с Python и JavaScript CS50". Продолжение легендарного курса "CS50 Основы программирования" Гарвардского университета, который считается одним из лучших курсов изучения программирования в мире. Вместе с преподавателями курса вы перейдете на новый уровень и научитесь создавать интерактивные веб-приложения. Зарегистрироваться можно здесь.

Курс "Школа стартапов" от знаменитого бизнес-акселератора "Y Combinator". Стоимость компаний-выпускников "Y Combinator", среди которых "Airbnb", "Dropbox" и "Stripe", составляет около 300 миллиардов долларов, а одним из гостевых лекторов курса является Марк Цукерберг. На курсе вы научитесь создавать успешные стартапы с нуля - от поиска идеи и финансирования к реализации и налаживанию постоянных бизнес-процессов. Зарегистрироваться.

Курс "Думай иначе: Сломай препятствия на пути к обучению и открой свой скрытый потенциал" профессора Института лидерства, инноваций и преподавания Пола Р. Макферсона университета имени Макмастера Барбары Окли и профессора Института биологических исследований Салка Терренса Седжновски. Барбара Окли - соавтор самого популярного онлайн-курса в мире «Учимся учиться», автор книги «Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential». Зарегистрироваться.

Курс "Предпринимательство 101: кто ваш клиент?" преподавателей Массачусетского технологического института Эрдина Бешимова и Билла Олета. Научитесь ключевому навыку для предпринимателей - правильно определять своего клиента. Зарегистрироваться.

