США закрывают более 30 связанных с Ираном новостных сайтов из-за дезинформации

33 вебресурса использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, который обвиняли в попытках распространить дезинформацию и посеять раздор среди американских избирателей.

США закрывают более 30 связанных с Ираном новостных сайтов из-за дезинформации
Фото: Anadolu

Американские власти наложили арест на ряд связанных с Ираном доменов новостных сайтов из-за обвинений в распространении дезинформации. Об этом со ссылкой на министерство юстиции Штатов пишет Associated Press.

33 вебресурса использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения (IRTVU), который еще с октября прошлого года обвиняли в попытках распространить дезинформацию и посеять раздор среди американских избирателей накануне президентских выборов в США. Еще три сайта управлялись признанной террористической организацией "Катаиб Хизбалла".

Домены сайтов принадлежали американским компаниям, но ни IRTVU, ни "Катаиб Хизбалла" не имели лицензий от правительства Штатов на использование доменных имен.

Напомним, что новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси отказался от возможной встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Раиси считает, что именно США стали нарушителем заключенного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, выйдя из него в одностороннем порядке. Согласно соглашению, Ирану можно обогащать уран на уровне 3,67%. В обмен на снятие санкций Иран пообещал в течение 15 лет не обогащать уран до уровня вооружения.

В 2018 году администрация действующего тогда президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерного соглашения с Ираном и снова ввела санкции против Ирана. В ответ на это Иран стал нарушать условия соглашения по объемам хранения и степени обогащения урана, определенной заключенным в 2015 году соглашением.

Преемник Трампа Джо Байден, по его собственным словам, готов вернуться к соглашению, однако при условии, что Иран сначала тоже вернется к выполнению своей части обязательств.

В январе Иран сообщил, что имеет планы обогащать уран до 20%. В апреле начались переговоры между Ираном и другими ядерными государствами по пересмотру разрешения на лимит обогащения. После аварии на уранообогатительном заводе Иран заявил, что хочет обогащать уран уже не на 20, а на 60%. Для сравнения, изготовление ядерного оружия требует обогащения на уровне 90%.

В июне МАГАТЭ сообщило, что Иран превысил разрешенный объем обогащенного урана в 16 раз. Всего страна располагает более 3,2 тысячи килограммов урана, обогащенного до разного уровня.

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