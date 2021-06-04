Евросоюз и Украина начали диалог по кибербезопасности

Европейский Союз и Украина начали диалог по кибербезопасности.

На сайте МИД сообщается, что 3 июня состоялся первый раунд кибердиалога, во время которого обе стороны "подтвердили свою приверженность глобальному, открытому, стабильному и безопасному киберпространству".

Украина и Евросоюз обменялись информацией об институциональной структуре и полномочиях органов в сфере киберпространства, а также о последних наработках в формировании соответствующих политик и законодательных инициатив.

Стороны подтвердили приверженность необходимости создания Программы действий по ответственному поведению государств в киберпространстве в рамках ООН и подчеркнули важность Будапештской конвенции о киберпреступности.

"Украина представила результаты внедрения положений Будапештской конвенции в национальное законодательство, а именно - проекты законодательных актов о внесении изменений в Уголовный процессуальный и Административный кодексы Украины. Оба проекта, утвержденные профильным комитетом украинского парламента, ожидают соответствующего принятия", - говорится в заявлении.

Сопредседателями со стороны ЕС выступили Йоганнек Белфорт (директор по вопросам безопасности и обороны Европейской службы внешней деятельности,) и Якуб Боратынский (начальник отдела кибербезопасности и политики цифровой приватности - заместитель директора генерального директората Еврокомиссии по цифровому обществу, доверию и безопасности), а с украинской стороны - Марина Михайленко (директор департамента ЕС и НАТО Министерства иностранных дел).