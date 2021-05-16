Ирландия отказалась платить хакерам, взломавшим IT-системы службы здравоохранения страны

Национальная служба здравоохранения (HSE) Ирландии вынужденно отключила все свои IT-системы после атаки хакеров, которые использовали программу-вымогатель. Согласно имеющимся данным, злоумышленники требовали выкуп в биткоинах за восстановление работоспособности систем, но премьер-министр Ирландии Мишель Мартин (Micheal Martin) заявил, что правительство не будет платить хакерам.

Изображение: Alex Castro / The Verge

По словам правительственного чиновника, ответственность за эту атаку несёт международная киберпреступная группировка, стремящаяся извлечь финансовую выгоду. «Это не шпионаж. Это была международная атака, но это всего лишь киберпреступная банда, ищущая деньги», — приводит источник слова министра по госзакупкам и электронному правительству Оссиана Смита (Ossian Smyth).

Похоже, что атака хакеров затронула данные, хранящиеся на центральных серверах HSE, но нет признаков того, что какие-либо данные пациентов были скомпрометированы. Для защиты информации пришлось отключить IT-системы службы здравоохранения, из-за чего нарушился график предоставления плановых услуг пациентам. Программа вакцинации граждан Ирландии от коронавирусной инфекции при этом не пострадала.

Министр здравоохранения Стивен Доннелли (Stephen Donnelly) подтвердил, что атака нанесла серьёзный ущерб службам здравоохранения и социальной помощи страны, но службы экстренной помощи продолжали работать в штатном режиме. Он также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции продолжится в заранее утверждённом графике.

Стоит отметить, что атака на HSE произошла менее чем через неделю после аналогичного инцидента, в рамках которого жертвой программы-вымогателя стал один из крупнейших операторов нефтепровода США Colonial Pipeline. IT-системы компании простаивали несколько дней и в конечном счёте хакеры получили выкуп в размере $5 млн в криптовалюте.



