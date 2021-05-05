В Киеве двое братьев на рынке под видом компьютерных игр продавали данные более чем 30 млн граждан

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении двум братьям, которые незаконно сбывали конфиденциальные данные 32 млн граждан Украины.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам уголовного производства, в начале 2021 года двое мужчин (родные братья), вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получали от них информацию о более чем 32 миллионах граждан Украины из разных баз данных с целью последующего ее сбыта заинтересованным лицам.

В дальнейшем, работая на одном из столичных рынков, подозреваемые под видом продажи компьютерных игр, сбывали полученную информацию о гражданах.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Во время обысков по месту работы и проживания братьев правоохранители изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флэш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков, информируют в прокуратуре.

Сейчас одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и решается вопрос об избрании меры пресечения другом фигуранту. Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.