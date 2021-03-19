В Израиле на футбол пускают по системе распознавания лиц вакцинированных

Израильский клуб "Маккаби" (Хайфа) в сотрудничестве с компанией Preciate организовал автоматический пропуск фанатов на стадион, которые вакцинировались против коронавируса, с помощью системы распознавания лиц, сообщает sport.ua со ссылкой на ONE.

Премьерное применение этой системы прошло в рамках 1/8 финала Кубка Израиля между командами "Маккаби" (Петах) и "Тиква" (2:1).

Система работает в несколько этапов. Фанат получает ссылку, загружает фото документа о вакцинации ("зеленого паспорта") и удостоверение личности, а также свою фотографию. Система проверяет документы и при получении подтверждения отправляет текстовое сообщение. В день игры система распознает лицо - и болельщик может пройти на трибуны.

Сообщают, что данные не сохраняют в какой-либо базе и используют только для подтверждения "зеленого паспорта".

Система распознает лицо за 1 секунду, что позволяет большой массе людей заходить на стадион как можно быстрее.