В Израиле на футбол пускают по системе распознавания лиц вакцинированных

Ноу-хау по-израильски.

В Израиле на футбол пускают по системе распознавания лиц вакцинированных
Фото: ONE

Израильский клуб "Маккаби" (Хайфа) в сотрудничестве с компанией Preciate организовал автоматический пропуск фанатов на стадион, которые вакцинировались против коронавируса, с помощью системы распознавания лиц, сообщает sport.ua со ссылкой на ONE.

Премьерное применение этой системы прошло в рамках 1/8 финала Кубка Израиля между командами "Маккаби" (Петах) и "Тиква" (2:1).

Система работает в несколько этапов. Фанат получает ссылку, загружает фото документа о вакцинации ("зеленого паспорта") и удостоверение личности, а также свою фотографию. Система проверяет документы и при получении подтверждения отправляет текстовое сообщение. В день игры система распознает лицо - и болельщик может пройти на трибуны.

Сообщают, что данные не сохраняют в какой-либо базе и используют только для подтверждения "зеленого паспорта".

Система распознает лицо за 1 секунду, что позволяет большой массе людей заходить на стадион как можно быстрее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Противостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с FacebookПротивостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с Facebook
В СНБО заявили о высоком уровне киберугроз при эксплуатации Microsoft ExchangeВ СНБО заявили о высоком уровне киберугроз при эксплуатации Microsoft Exchange
За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)
Правительственные ресурсы Украины пытались атаковать роSSийские хакеры, - СБУПравительственные ресурсы Украины пытались атаковать роSSийские хакеры, - СБУ
Бесплатная потоковая служба Tubi тоже займётся созданием собственных шоуБесплатная потоковая служба Tubi тоже займётся созданием собственных шоу
Блок рекламы


Похожие новости
В SolarWinds, ставшей жертвой атаки хакеров, использовали для доступа к системе пароль solarwinds123В SolarWinds, ставшей жертвой атаки хакеров, использовали для доступа к системе пароль solarwinds123
ProZorro ищет "белых" хакеров для поиска уязвимостей в системеProZorro ищет "белых" хакеров для поиска уязвимостей в системе
Let’s Encrypt отозвал более 3 млн SSL-сертификатов из-за бага в системе
ЕС может запретить технологию распознавания лицЕС может запретить технологию распознавания лиц
Функция распознавания лиц в Facebook будет отключена по умолчаниюФункция распознавания лиц в Facebook будет отключена по умолчанию
ProZorro наймет "этических" хакеров для поиска уязвимостей в системеProZorro наймет "этических" хакеров для поиска уязвимостей в системе
Винницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городеВинницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городе
Поисковой системе Bing исполнилось 10 летПоисковой системе Bing исполнилось 10 лет
В Киеве тестируют программу распознавания лиц с помощью камер видеонаблюденияВ Киеве тестируют программу распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения
YouTube расширил доступ к системе платной подписки на каналыYouTube расширил доступ к системе платной подписки на каналы
Последние новости
Подгружаем последние новости