Бесплатная потоковая служба Tubi тоже займётся созданием собственных шоу

Бесплатная потоковая видеоплатформа Tubi (развивается за счёт показа рекламы) планирует вскоре заняться созданием оригинального контента. Сервис, как сообщает авторитетный ресурс Bloomberg, начнёт с фильмов, но также обдумывает запуск телешоу и ведёт переговоры с потенциальными рекламодателями о партнёрстве.

Корпорация Fox приобрела Tubi за $440 миллионов в марте прошлого года с целью занять собственную нишу на рынке потоковых служб. До этой покупки у Fox не было собственных потоковых предложений. Fox тогда заявила, что планирует предложить пользователями Tubi массу своих старых сериалов и фильмов бесплатно, а также начать транслировать некоторые спортивные программы.

Год назад не было никаких разговоров о том, что Tubi займётся созданием оригинального контента, чтобы попытаться конкурировать с такими известными платными потоковыми платформами, как Netflix или Hulu. Однако в начале этой недели финансовый директор Fox Стив Томсик (Steve Tomsic) заявил во время конференции с инвесторами, что в конечном счёте компания собирается начать выпуск эксклюзивного контента для Tubi, хотя любые шоу или фильмы будут дешёвыми и развлекательными, а не высокобюджетными предложениями, как у более крупных сервисов.

«Я подчёркиваю, что это будет экономически выгодно», — добавил Томсик. По словам руководителя, Fox ожидает, что Tubi принесёт $300 млн долларов дохода от рекламы в текущем финансовом году. По состоянию на декабрь у Tubi имелось 33 миллиона активных пользователей, что на 65 % больше показателей годовой давности.



