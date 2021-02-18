На инициатора «войны» Reddit с Уолл-стрит подали в суд

Федеральный суд штата Массачусетс получил иск против жителя Бостона Кита Хилла, который устроил "войну" Reddit с Уолл-стрит. Его обвиняют в том, что он сознательно манипулировал рынком, позиционируя себя как инвестора-любителя, хотя на самом деле был лицензированным специалистом по ценным бумагам.

Об этом пишет Bloomberg.

Гилл, который до недавнего времени работал в страховой компании Massachusetts Mutual Life Insurance, известен в интернете под никами Roaring Kitty и DeepFuckingValue.

В 2019 году он начал инвестировать в сеть магазинов видеоигр GameStop, когда ее акции стоили около 5 долларов за акцию.

В 2020 году стал неформальным лидером трейдеров-любителей из Reddit-сообщества r/WallStreetBets. Вместе с ними Гилл организовал скоординированную атаку против хедж-фондов, которые пытались заработать на падении акций GameStop. В результате рыночную цену GameStop удалось разогнать до 33,7 млрд долларов на пике 28 января 2021 года, что сделало Хилла миллионером.

"Коварное и манипулятивное поведение Хилла нарушало не только многочисленные отраслевые нормы и правила, но и ряд законов о ценных бумагах, подорвав целостность рынка акций GameStop. Он нанес огромный ущерб не только тем, кто покупал опционные контракты, но и тем, кто пошел на поводу у Гилла и приобрел акции GameStop во время рыночного безумия по сильно завышенным ценам", - говорится в иске.

"Чтобы мотивировать трейдеров-любителей, Гилл создал образ этакого Робин Гуда, а профессиональных торговцев представил негодяями. Однако Хилл не любитель. В течение многих лет он активно работал как специалист в области инвестиций и финансов", - говорится в документе.

Иск подан от имени жителя штата Вашингтон Кристиана Иовина, который продал опционы на акции GameStop на сумму 200 тысяч долларов, когда акции стоили менее 100 долларов, а когда они подскочили до 400 долларов, выкупил обратно по завышенным ценам.