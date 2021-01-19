МИД работает над привлечением "Яндекса" к ответственности за работу в оккупированном Крыму

Деятельность компании пока не подпадает под действие санкций Евросоюза.

МИД работает над привлечением "Яндекса" к ответственности за работу в оккупированном Крыму
Фото: Depositphotos/Vicdemi

Министерство иностранных дел работает над возможностью привлечь компанию "Яндекс" к ответственности за работу в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в ответе украинского ведомства на запрос "Радио Свобода".

"Несмотря на тот факт, что деятельность компании «Яндекс» на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций Евросоюза в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что регулярно обсуждают с государствами-членами Европейского Союза все случаи нарушения действующих санкций.

"Европейская Комиссия, как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МИД отметили, что что деятельность компании "Яндекс" на территории Украины запрещена в соответствии с Законом "О санкциях" от 14 августа 2014 №1644-VII. А квалификация действий "Яндекса", а также определение наличия в них признаков нарушения законодательства Украины "принадлежит к компетенции соответствующих правоохранительных органов Украины". Сейчас осуществляется соответствующий правовой анализ.

РоSSийская компания "Яндекс" набирает сотрудников в оккупированном Крыму. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте компании. Ранее о том, что в Севастополе можно заказать карту Mastercard World от "Яндекс.Деньги", сообщало издание BBC.

Напомним, Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. С тех пор их постоянно продлевали. Последний раз такое продление Совет Европейского союза принял летом 2020 года.

В 2017 году компания "Яндекс" сообщила, что закрывает все офисы в Украине. В мае этого же года Служба безопасности Украины провела обыски в киевском и одесском офисах компании "Яндекс.Украина". СБУ подозревает менеджмент в передаче роSSийским спецслужбам персональных данных граждан Украины.

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