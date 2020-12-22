Правоохранители разоблачили международную мошенническую схему, на которой зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно

Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Правоохранители разоблачили международную мошенническую схему, на которой зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно
Фото: William Iven/Unsplash

Правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему завладения средствами физических лиц, к которой причастны граждане Украины и иностранцы.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

С 2017 по 2020 годы мошенники привлекали деньги под видом прибыльных инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

"Противоправную деятельность в рамках международного сотрудничества разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований совместно с Главным следственным управлением Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Среди международных партнеров: Евроюст, Европол (SIENA), Генеральная прокуратура города Бамберга Федеративной Республики Германии", - отметили правоохранители.

Работала схема следующим образом: интерфейс специально созданных сайтов имитировал сделки по купле-продаже различного рода активов (банковских металлов, иностранной валюты, ценных бумаг). Затем инвесторам отображалось фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз. Когда же вкладчики подавали заявку на перевод прибыли в наличные, им звонили работники специально созданных "колл-центров" и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии - дополнительно 15% от суммы полученных средств.

После осуществления платежей, аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные там средства присваивали организаторы схемы.

Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Немецкие правоохранители получили многочисленные обращения о присвоении средств. Работники европейских правоохранительных органов провели обыски жилых помещений и колл-центров в Сербии и Болгарии - девять причастных лиц задержали.

Ориентировочный месячный оборот международной мошеннической схемы - от 8 до 10 млн евро. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконно полученные средства легализовали.

18 декабря украинские правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых украинцев. По результатам обнаружили и изъяли денежные средства в эквиваленте более 1 млн долл. США, "черновые" записи, документы на офшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе - на элитные автомобили и недвижимость.

Напомним, в августе CБУ заблокировала финансовую пирамиду, владельцы которой присвоили более $250 млн.

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