Журналисты Financial Times узнали имя владельца Pornhub
Бернард Бергемар владеет Pornhub через "сложную сеть дочерних компаний".
Компания MindGeek, управляющая крупнейшими порносайтами мира (Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers, Reality Kings) принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару.
Об этом говорится в расследовании газеты Financial Times.
По данным издания, Бергемар владеет Pornhub через "сложную сеть дочерних компаний", которые все это время держали его имя в секрете. Отмечается, что ему принадлежат акции большинства "дочек" MindGeek, что позволяет считать Бергемара крупнейшим бенефициаром.
Как отметили в Financial Times, ранее имя Бергемара было известно лишь небольшому кругу руководителей MindGeek и их советников. По запросу Bernard Bergemar поиск выдавал всего три результата, связанных с судебным делом десятилетней давности, где он давал показания в качестве директора порноресурсов RedTube.
"Непрозрачность, связанная с финансированием компании, также распространяется на ее менеджмент. Имена многих топ-менеджеров компании фигурируют в корпоративных документах, которые не появляются в результатах поиска в интернете", - пишет издание.
Напомним, 4 декабря газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Pornhub зарабатывает на видео с реальными сценами насилия и несовершеннолетними. Была назначена проверка, после которой Mastercard и Visa отказались сотрудничать с порносайтом, а сама платформа ввела новые ограничения загрузки и скачивания видео и удалила 10 млн видео (более 60% своего контента).