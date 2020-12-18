Журналисты Financial Times узнали имя владельца Pornhub

Компания MindGeek, управляющая крупнейшими порносайтами мира (Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers, Reality Kings) принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару.

Об этом говорится в расследовании газеты Financial Times.

По данным издания, Бергемар владеет Pornhub через "сложную сеть дочерних компаний", которые все это время держали его имя в секрете. Отмечается, что ему принадлежат акции большинства "дочек" MindGeek, что позволяет считать Бергемара крупнейшим бенефициаром.

Как отметили в Financial Times, ранее имя Бергемара было известно лишь небольшому кругу руководителей MindGeek и их советников. По запросу Bernard Bergemar поиск выдавал всего три результата, связанных с судебным делом десятилетней давности, где он давал показания в качестве директора порноресурсов RedTube.

"Непрозрачность, связанная с финансированием компании, также распространяется на ее менеджмент. Имена многих топ-менеджеров компании фигурируют в корпоративных документах, которые не появляются в результатах поиска в интернете", - пишет издание.

Напомним, 4 декабря газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Pornhub зарабатывает на видео с реальными сценами насилия и несовершеннолетними. Была назначена проверка, после которой Mastercard и Visa отказались сотрудничать с порносайтом, а сама платформа ввела новые ограничения загрузки и скачивания видео и удалила 10 млн видео (более 60% своего контента).