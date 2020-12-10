Евросоюз хочет заставить технологических гигантов фильтровать веб-контент

Стало известно о том, что власти Евросоюза намерены принять законопроект, который заставит крупные технологические компании, такие как Facebook и Amazon, взять на себя больше ответственности за контроль над распространяемым в интернете контентом. В случае нарушений, компаниям грозят штрафы в размере до 6 % годового оборота. Упомянутый законопроект должен быть опубликован на следующей неделе.

Евросоюз хочет заставить технологических гигантов фильтровать веб-контент

Источник изображения: Getty Images

Источник говорит о том, что в рамках нового законопроекта технологическим компаниям придётся проверять сторонних поставщиков, таких как продавцы товаров на Amazon, а также предоставлять властям отчёты о проделанной работы и о том, какие усилия прикладываются для борьбы с незаконным контентом. Кроме того, крупные онлайн-платформы должны будут обеспечить большую прозрачность рекламы, предоставляя пользователям «в ясной и недвусмысленной форме» информацию о том, что они просматривают рекламу, а также о том, кто стоит за этой рекламой.

Впервые европейские регуляторы относят к «очень большим платформам» ресурсы с более чем 45 млн пользователей, что эквивалентно 10 % населения ЕС. Необходимость принятия упомянутого законопроекта объясняется тем, что крупные технологические компании оказывают «непропорциональное влияние» на пользователей интернета в Евросоюзе.

«Очень большие платформы в настоящее время играют системную роль в расширении и формировании информационных потоков в интернете для большей части граждан ЕС», — сказано в проекте документа. В случае принятия законопроекта, компании, которые нарушат новые правила, могут быть оштрафованы на сумму, составляющую до 6 % годового оборота.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
December Core Update 2020 - Google обновляет алгоритмы поисковой системыDecember Core Update 2020 - Google обновляет алгоритмы поисковой системы
В Беларуси портал TUT.by лишили статуса СМИВ Беларуси портал TUT.by лишили статуса СМИ
Что ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 годуЧто ищут украинцы в Google. Названы самые популярные запросы в 2020 году
Мировая экономика несет огромные убытки от хакерских атак — $1 триллионМировая экономика несет огромные убытки от хакерских атак — $1 триллион
Минреинтеграции просит добавить крымско-татарский язык в Google TranslateМинреинтеграции просит добавить крымско-татарский язык в Google Translate
Блок рекламы


Похожие новости
Instagram обвинили в сливе личных данных детей. Евросоюз проводит расследованиеInstagram обвинили в сливе личных данных детей. Евросоюз проводит расследование
Google хочет добавить в YouTube функцию интернет-магазинаGoogle хочет добавить в YouTube функцию интернет-магазина
Евросоюз ужесточит контроль за Apple, Google, Amazon и FacebookЕвросоюз ужесточит контроль за Apple, Google, Amazon и Facebook
Еще одна американская компания хочет купить TikTokЕще одна американская компания хочет купить TikTok
Слухи: Twitter хочет объединиться с TikTokСлухи: Twitter хочет объединиться с TikTok
Siri и Alexa оказались в центре антимонопольного расследования Евросоюза по Интернету вещейSiri и Alexa оказались в центре антимонопольного расследования Евросоюза по Интернету вещей
Сотрудники Google, Facebook и других гигантов будут работать из дому до конца годаСотрудники Google, Facebook и других гигантов будут работать из дому до конца года
Amazon хочет, чтобы покупатели оплачивали товары взмахом рукиAmazon хочет, чтобы покупатели оплачивали товары взмахом руки
Rambler хочет прекратить уголовное дело против NginxRambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Twitter хочет создать открытый и децентрализованный стандарт для соцсетейTwitter хочет создать открытый и децентрализованный стандарт для соцсетей
Последние новости
Подгружаем последние новости