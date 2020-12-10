Евросоюз хочет заставить технологических гигантов фильтровать веб-контент

Стало известно о том, что власти Евросоюза намерены принять законопроект, который заставит крупные технологические компании, такие как Facebook и Amazon, взять на себя больше ответственности за контроль над распространяемым в интернете контентом. В случае нарушений, компаниям грозят штрафы в размере до 6 % годового оборота. Упомянутый законопроект должен быть опубликован на следующей неделе.

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Источник говорит о том, что в рамках нового законопроекта технологическим компаниям придётся проверять сторонних поставщиков, таких как продавцы товаров на Amazon, а также предоставлять властям отчёты о проделанной работы и о том, какие усилия прикладываются для борьбы с незаконным контентом. Кроме того, крупные онлайн-платформы должны будут обеспечить большую прозрачность рекламы, предоставляя пользователям «в ясной и недвусмысленной форме» информацию о том, что они просматривают рекламу, а также о том, кто стоит за этой рекламой.

Впервые европейские регуляторы относят к «очень большим платформам» ресурсы с более чем 45 млн пользователей, что эквивалентно 10 % населения ЕС . Необходимость принятия упомянутого законопроекта объясняется тем, что крупные технологические компании оказывают «непропорциональное влияние» на пользователей интернета в Евросоюзе .

«Очень большие платформы в настоящее время играют системную роль в расширении и формировании информационных потоков в интернете для большей части граждан ЕС», — сказано в проекте документа. В случае принятия законопроекта, компании, которые нарушат новые правила, могут быть оштрафованы на сумму, составляющую до 6 % годового оборота.



