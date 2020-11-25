Деснянская РГА решила побороться с утечкой служебной информации

Деснянская РГА решила побороться с утечкой служебной информации

В Деснянской райгосадминистрации (РГА) решили побороться с утечкой информации при служебной переписке. Для этого в РГА решили повысить уровень безопасности учетных записей пользователей служебных каналов связи.

Об этом KV стало известно из поручения руководителя аппарата Деснянской РГА Ольги Машковской.

Согласно документу, побороться с утечкой служебной информации поручено руководителям структурных подразделений начальникам управлений и заведующим секторами Деснянской РГА.

Они должны будут обеспечить высокий уровень безопасности учетных записей пользователей служебных каналов связи путем внедрения парольной политики, которая обеспечивает достаточную сложность и длину используемых пользователями паролей.

Кроме того, пользователи при осуществлении служебной переписки должны входить в систему исключительно под своим логином и паролем и не использовать учетные записи других пользователей.

Такие меры в Деснянской РГА решили ввести в исполнение письма СБУ “Об условиях хакерских атак”.

Ранее KV сообщала, что КП “Киевтелесервис” продолжает активно осваивать бюджетные средства на подключении коммунальных объектов Киева к защищенной сервисной сетевой инфраструктуре и на ее обслуживании. Денег на это тратится очень много: уже освоено более 505 млн гривен, до конца 2022 года запланировано освоить более 800 млн гривен, но просят дополнительно еще 300 млн гривен. С количеством присоединенных к этой инфраструктуре объектов путаница, эффективность таких вложений явно вызывает большие сомнения. При этом, контракты, в основном, достаются только двум фирмам – ООО “ВМ Констракшн Украина” и ООО “Билинтех Украина”. Обе эти компании в связке с КП “Киевтелесервис” фигурируют в громком уголовном производстве СБУ о возможном присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. 

Фото: открытые источники.

 


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Shazam назвал самую популярную песню всех временShazam назвал самую популярную песню всех времен
СБУ блокировала механизм слива данных из налоговой и таможниСБУ блокировала механизм слива данных из налоговой и таможни
Байден получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter несмотря на действия ТрампаБайден получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter несмотря на действия Трампа
Минцифры обещает введение электронного больничного с 2021 годаМинцифры обещает введение электронного больничного с 2021 года
Деснянская РГА решила побороться с утечкой служебной информацииДеснянская РГА решила побороться с утечкой служебной информации
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Туркменистана предложил создать мессенджер "для распространения достоверной информации"Президент Туркменистана предложил создать мессенджер "для распространения достоверной информации"
Facebook выплатит $550 млн за нарушение конфиденциальности биометрической информацииFacebook выплатит $550 млн за нарушение конфиденциальности биометрической информации
В Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФВ Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФ
Украинцы для поиска информации о товарах чаще всего используют GoogleУкраинцы для поиска информации о товарах чаще всего используют Google
Google больше не поддерживает разметку контактной информации для панелей знанийGoogle больше не поддерживает разметку контактной информации для панелей знаний
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений в связи с утечкой данныхFacebook приостановил работу десятков тысяч приложений в связи с утечкой данных
Только 50% потребителей доверяют информации о компаниях в поисковых системахТолько 50% потребителей доверяют информации о компаниях в поисковых системах
Google Ads обяжет компании указывать больше информации о продвигаемом ПОGoogle Ads обяжет компании указывать больше информации о продвигаемом ПО
Прокуратура перекрыла канал утечки информации в аэропорту "Одесса"Прокуратура перекрыла канал утечки информации в аэропорту "Одесса"
Google запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поискаGoogle запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поиска
Последние новости
Подгружаем последние новости