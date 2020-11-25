Деснянская РГА решила побороться с утечкой служебной информации

В Деснянской райгосадминистрации (РГА) решили побороться с утечкой информации при служебной переписке. Для этого в РГА решили повысить уровень безопасности учетных записей пользователей служебных каналов связи.

Об этом KV стало известно из поручения руководителя аппарата Деснянской РГА Ольги Машковской.

Согласно документу, побороться с утечкой служебной информации поручено руководителям структурных подразделений начальникам управлений и заведующим секторами Деснянской РГА.

Они должны будут обеспечить высокий уровень безопасности учетных записей пользователей служебных каналов связи путем внедрения парольной политики, которая обеспечивает достаточную сложность и длину используемых пользователями паролей.

Кроме того, пользователи при осуществлении служебной переписки должны входить в систему исключительно под своим логином и паролем и не использовать учетные записи других пользователей.

Такие меры в Деснянской РГА решили ввести в исполнение письма СБУ “Об условиях хакерских атак”.

Ранее KV сообщала, что КП “Киевтелесервис” продолжает активно осваивать бюджетные средства на подключении коммунальных объектов Киева к защищенной сервисной сетевой инфраструктуре и на ее обслуживании. Денег на это тратится очень много: уже освоено более 505 млн гривен, до конца 2022 года запланировано освоить более 800 млн гривен, но просят дополнительно еще 300 млн гривен. С количеством присоединенных к этой инфраструктуре объектов путаница, эффективность таких вложений явно вызывает большие сомнения. При этом, контракты, в основном, достаются только двум фирмам – ООО “ВМ Констракшн Украина” и ООО “Билинтех Украина”. Обе эти компании в связке с КП “Киевтелесервис” фигурируют в громком уголовном производстве СБУ о возможном присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

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