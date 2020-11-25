Деснянская РГА решила побороться с утечкой служебной информации
В Деснянской райгосадминистрации (РГА) решили побороться с утечкой информации при служебной переписке. Для этого в РГА решили повысить уровень безопасности учетных записей пользователей служебных каналов связи.
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Согласно документу, побороться с утечкой служебной информации поручено руководителям структурных подразделений начальникам управлений и заведующим секторами Деснянской РГА.
Они должны будут обеспечить высокий уровень безопасности учетных записей пользователей служебных каналов связи путем внедрения парольной политики, которая обеспечивает достаточную сложность и длину используемых пользователями паролей.
Кроме того, пользователи при осуществлении служебной переписки должны входить в систему исключительно под своим логином и паролем и не использовать учетные записи других пользователей.
Такие меры в Деснянской РГА решили ввести в исполнение письма СБУ “Об условиях хакерских атак”.
Ранее
Фото: открытые источники.