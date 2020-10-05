Airbnb рассчитывает привлечь около $3 миллиардов во время ІРО

Всемирно известная компания по аренде жилья Airbnb нацелена на будущее первичное публичное размещение акций на сумму около $3 млрд, сообщает CNBC.

Airbnb рассчитывает привлечь около $3 миллиардов во время ІРО
Фото www.flickr.com

Компания рассчитывает воспользоваться неожиданно резким восстановлением своего бизнеса после того, как пандемия COVID-19 поразила туристическую индустрию.

Детали

IPO Airbnb станет одним из крупнейших и самых ожидаемых в США в 2020 году.

Проведение ИРО Airbnb планируется на декабрь 2020 года.

Источники предупредили, что сроки могут быть изменены, в том числе из-за рыночных условий и волатильности, которая может возникнуть в результате выборов.

Компания может получить оценку в более чем $30 млрд в результате IPO. Однако эксперты предупредили, что это будет зависеть от рыночных условий.

Согласно последней независимой оценке, рыночная стоимость акций Airbnb составляет около $21 млрд.

Напомним

В августе Airbnb заявила, что конфиденциально подала заявку на IPO в регулирующие органы США.

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