Airbnb рассчитывает привлечь около $3 миллиардов во время ІРО
Всемирно известная компания по аренде жилья Airbnb нацелена на будущее первичное публичное размещение акций на сумму около $3 млрд, сообщает
Компания рассчитывает воспользоваться неожиданно резким восстановлением своего бизнеса после того, как пандемия COVID-19 поразила туристическую индустрию.
Детали
IPO Airbnb станет одним из крупнейших и самых ожидаемых в США в 2020 году.
Проведение ИРО Airbnb планируется на декабрь 2020 года.
Источники предупредили, что сроки могут быть изменены, в том числе из-за рыночных условий и волатильности, которая может возникнуть в результате выборов.
Компания может получить оценку в более чем $30 млрд в результате IPO. Однако эксперты предупредили, что это будет зависеть от рыночных условий.
Согласно последней независимой оценке, рыночная стоимость акций Airbnb составляет около $21 млрд.
Напомним
В августе Airbnb заявила, что конфиденциально подала заявку на IPO в регулирующие органы США.