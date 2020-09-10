Новая покупка. Баффет вложится в стартап Snowflake

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купит акции облачной платформы для хранения данных Snowflake. Об этом пишет Yahoo Finance со ссылкой на документы, поданные Snowflake в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США .

Фото: quote.rbc.ru

Что известно о покупке

Акции Snowflake пока не торгуются на бирже — Berkshire Hathaway купит пакет в рамках частного размещения. Стоимость приобретаемого пакета составит $250 млн.

Аналогичный пакет в рамках частного размещения купит Salesforce Ventures — венчурное подразделение разработчика программного обеспечения Salesforce.

Ожидается, что Snowflake проведет IPO осенью 2020 года. Компания подала заявку в SEC в конце августа. Стартап предложит инвесторам 28 млн акций в ценовом диапазоне $75–85 за одну бумагу.

Berkshire Hathaway и Salesforce приобретут свои пакеты (3,13 млн акций каждый) по средней цене этого диапазона — $80 за акцию. Кроме этого, компания Баффета приобретет еще 4 млн акций у анонимного акционера Snowflake — также по цене IPO.

Snowflake проведет размещение на бирже Нью-Йорка под тикером SNOW.

В ходе последнего раунда привлечения инвестиций стартап оценили в $12 млрд, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Crunchbase. В процессе выхода на биржу компания рассчитывает привлечь $2,74 млрд.

Напомним

6 июля Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, купил газовые активы у американской Dominion Energy.

24 июля Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличил свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $ 800 млн.