Пользователи Google+ получат по $12 компенсаций за утечку личных данных

Пользователи Google+ получат по $12 компенсаций за утечку личных данных

Социальная сеть Google+ хоть и прекратила своё существование, но продолжает напоминать о себе. По сообщениям сетевых источников, компания Google согласилась выплатить $7,5 млн для урегулирования коллективного иска по делу об утечке данных 50 млн пользователей социальной сети из-за «ошибок программного обеспечения». Несмотря на то, что инцидент произошёл ещё в 2018 году, его рассмотрение продолжалось до недавнего времени.

Хотя общая сумма выплат выглядит достаточно внушительно, каждый пользователь, чьи данные были скомпрометированы в ходе упомянутого инцидента, получит скромную компенсацию в размере около $12. Окончательная сумма выплат будет зависеть от того, сколько пользователей социальной сети отправят запрос на получение компенсации.

Стоит отметить, что пользователи, которые получат компенсацию не смогут в дальнейшем предъявить Google какие-либо юридические претензии в рамках данного дела. Google уже разослала пользователям соответствующие уведомления, в которых говорится о возможности получения компенсации. Пользовательские обращения по этому вопросу будут приниматься до 8 октября этого года.

Подать заявку на получение денежной компенсации могут пользователи, имевшие учётную запись Google+ в период с 1 января 2015 года по 2 апреля 2019. Кроме того, в учётной записи должна была содержаться «личная информация», т.е. данные, которые не предназначены для общего доступа. Также потребуется дать соглашение на предоставление доступа к этим данным другому пользователю Google+ или стороннему приложению.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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