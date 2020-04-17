Киево-Святошинской лаборатории, передающей информацию о COVID-19, восстановили связь, пропавшую из-за украденного кабеля

Киево-Святошинской лаборатории, передающей информацию о COVID-19, восстановили связь, пропавшую из-за украденного кабеля

16 апреля ПАО “Укртелеком” восстановил украденный две недели назад телефонный кабель, из-за которого Киево-Святошинский районный отдел лабораторных исследований Госсанэпидслужбы Украины не мог оперативно передавать и принимать информацию о случаях заболевания COVID-19 и подозрениях на вирус. Также стационарный телефон восстановили КП “Профдезинфекция”, которое занимается дезинфекцией в районе. 

Как сообщили KV в компании “Укртелеком”, работу услуг связи для КП “Профдезинфекция” и Киево-Святошинского районного отдела лабораторных исследований восстановлено.

“Действительно, 30 марта злоумышленники повредили телекоммуникационный кабель, из-за чего у некоторых абонентов города Боярка возникли временные сложности со связью. На следующий день аварийно-восстановительная бригада “Укртелекома” возобновила все первоочередные услуги связи для указанных медицинских учреждений. Работы продолжались постоянно. Когда стало известно о проблемах с обслуживанием в КП “Профдезинфекция” и Киево-Святошинском районном отделе лабораторных исследований, специалисты “Укртелекома” сразу взялись их устранять. По состоянию на вторую половину дня 16 апреля услуги этим абонентом восстановлены”, – отметили в компании. 

Руководитель КП “Профдезинфекция” Владислав Данченко подтвердил KV, что стационарные телефоны снова работают. 

В Киево-Святошинском районном отделе лабораторных исследований также сказали, что звонки теперь могут принимать на стационарный телефон, но мобильным телефоном они также пользуются дополнительно. 

Напомним, как ранее писала KV, более двух недель Киево-Святошинский районный отдел лабораторных исследований Госсанэпидслужбы Украины, который передает и принимает оперативную информацию о случаях заболевания COVID-19 и подозрениях на вирус, не может принимать звонки на стационарный телефон из-за украденного кабеля. Аналогичная проблема у КП “Профдезинфекция”, которое занимается дезинфекцией в районе. Решить проблему в “Укртелекоме” обещали сначала на прошлой неделе, а позже – в следующем месяце. 


Виктория Билоус, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить РоSSию и Путина за помощь, - La RepubblicaИтальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить РоSSию и Путина за помощь, - La Repubblica
Instagram запустил личные сообщения в веб-версии сервисаInstagram запустил личные сообщения в веб-версии сервиса
Данные 500 тысяч аккаунтов Zoom нашли в дарквебеДанные 500 тысяч аккаунтов Zoom нашли в дарквебе
Учитель физики из Одессы получил серебряную награду YouTubeУчитель физики из Одессы получил серебряную награду YouTube
С начала карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе в соцсетяхС начала карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе в соцсетях
Блок рекламы


Похожие новости
Житель Ивано-Франковска продавал информацию из государственных баз данныхЖитель Ивано-Франковска продавал информацию из государственных баз данных
YouTube снял запрет на монетизацию контента на тему COVID-19YouTube снял запрет на монетизацию контента на тему COVID-19
Данные по запросам в Google могут помочь в выявлении новых очагов COVID-19Данные по запросам в Google могут помочь в выявлении новых очагов COVID-19
Google показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поискеGoogle показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поиске
Zoom раскрывает персональные данные пользователей из-за ошибки в Company DirectoryZoom раскрывает персональные данные пользователей из-за ошибки в Company Directory
В Search Console появился инструмент для создания сообщений на тему COVID-19В Search Console появился инструмент для создания сообщений на тему COVID-19
Google ослабил запрет на размещение рекламы, связанной с COVID-19Google ослабил запрет на размещение рекламы, связанной с COVID-19
GMB запустил новый тип записей для сообщений на тему COVID-19GMB запустил новый тип записей для сообщений на тему COVID-19
Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19
Google отменил все розыгрыши на 1 апреля из-за коронавирусаGoogle отменил все розыгрыши на 1 апреля из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости