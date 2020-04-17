Киево-Святошинской лаборатории, передающей информацию о COVID-19, восстановили связь, пропавшую из-за украденного кабеля

16 апреля ПАО “Укртелеком” восстановил украденный две недели назад телефонный кабель, из-за которого Киево-Святошинский районный отдел лабораторных исследований Госсанэпидслужбы Украины не мог оперативно передавать и принимать информацию о случаях заболевания COVID-19 и подозрениях на вирус. Также стационарный телефон восстановили КП “Профдезинфекция”, которое занимается дезинфекцией в районе.

Как сообщили KV в компании “Укртелеком”, работу услуг связи для КП “Профдезинфекция” и Киево-Святошинского районного отдела лабораторных исследований восстановлено.

“Действительно, 30 марта злоумышленники повредили телекоммуникационный кабель, из-за чего у некоторых абонентов города Боярка возникли временные сложности со связью. На следующий день аварийно-восстановительная бригада “Укртелекома” возобновила все первоочередные услуги связи для указанных медицинских учреждений. Работы продолжались постоянно. Когда стало известно о проблемах с обслуживанием в КП “Профдезинфекция” и Киево-Святошинском районном отделе лабораторных исследований, специалисты “Укртелекома” сразу взялись их устранять. По состоянию на вторую половину дня 16 апреля услуги этим абонентом восстановлены”, – отметили в компании.

Руководитель КП “Профдезинфекция” Владислав Данченко подтвердил KV , что стационарные телефоны снова работают.

В Киево-Святошинском районном отделе лабораторных исследований также сказали, что звонки теперь могут принимать на стационарный телефон, но мобильным телефоном они также пользуются дополнительно.