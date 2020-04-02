Zoom уличили в отсутствии end-to-end шифрования видеоконференций

Сервис видеосвязи Zoom утверждает на своём сайте, а также в White Paper, что поддерживает end-to-end шифрование для видеоконференций. Однако исследование The Intercept показало, что это не так.

На вопрос, используется ли end-to-end шифрование для видеоконференций, представитель Zoom ответил: «В настоящее время невозможно включить E2E-шифрование для видеовстреч в Zoom».

Zoom применяет протокол TLS – тот же стандарт, который используется веб-браузерами для защиты HTTPS-сайтов. На практике это означает, что данные зашифрованы между пользователями и серверами Zoom, подобно содержимому Gmail или Facebook.

При этом сквозное шифрование позволяет полностью закрыть доступ к контенту, в том числе и для платформы, где он публикуется, но Zoom не предлагает такой уровень защиты.

Между тем компания использует термин «end-to-end» в своей документации, что вводит пользователей в заблуждение. Однако в Zoom с этим не согласны.

Так, в комментарии the Intercept компания заявила, что когда она использует фразу «end to end», то это относится к шифрованию соединения от конечной точки Zoom до конечной точки Zoom, и что контент не дешифруется во время передачи через облако Zoom.

Что касается текстовых сообщений, то для них E2E-шифрование, похоже, поддерживается. Компания утверждает, что у неё нет ключей для расшифровки этих сообщений.

В Zoom заверили, что собирают только те пользовательские данные, которые необходимы для улучшения сервиса (IP-адрес, а также сведения об OC и устройстве), и не позволяют сотрудникам получать доступ к содержимому видеоконференций.

Компания также заявила, что не продаёт данные пользователей, но может предоставлять записи конференций по запросу властей.

Напомним, что на фоне эпидемии коронавируса и массового перехода компаний на удалённую работу в конце марта приложение Zoom заняло первую строчку в рейтинге бесплатных приложений в Google Play.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавирусаСотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавируса
Pinterest запустил программу подтверждения продавцовPinterest запустил программу подтверждения продавцов
Во Львове разоблачили женщину, которая нагнетала панику и распространяла фейки о коронавирусе в соцсетяхВо Львове разоблачили женщину, которая нагнетала панику и распространяла фейки о коронавирусе в соцсетях
Airbnb раздаст арендодателям четверть миллиарда долларов в качестве компенсацииAirbnb раздаст арендодателям четверть миллиарда долларов в качестве компенсации
От начала карантина Киберполиция обнаружила 139 случаев мошенничества на продаже масок и антисептиковОт начала карантина Киберполиция обнаружила 139 случаев мошенничества на продаже масок и антисептиков
Блок рекламы


Похожие новости
Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»
Google уличили в поддержке отрицателей глобального изменения климатаGoogle уличили в поддержке отрицателей глобального изменения климата
Amazon уличили в антиконкурентном поведенииAmazon уличили в антиконкурентном поведении
СМИ: в администрации Трампа обсуждают запрет end-to-end шифрованияСМИ: в администрации Трампа обсуждают запрет end-to-end шифрования
Компания Zoom провела успешное IPO, ее капитализация — $16 млрд. На чем она зарабатываетКомпания Zoom провела успешное IPO, ее капитализация — $16 млрд. На чем она зарабатывает
Instagram уличили в продаже рекламы сервисам по накрутке подписчиковInstagram уличили в продаже рекламы сервисам по накрутке подписчиков
SEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра GoogleSEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра Google
Facebook уличили в использовании телефонных номеров для 2FA в рекламных целяхFacebook уличили в использовании телефонных номеров для 2FA в рекламных целях
Apple будет хранить некоторые ключи шифрования iCloud в КитаеApple будет хранить некоторые ключи шифрования iCloud в Китае
Facebook уведомит пользователя о загрузке его фото даже при отсутствии отметки с именемFacebook уведомит пользователя о загрузке его фото даже при отсутствии отметки с именем
Последние новости
Подгружаем последние новости