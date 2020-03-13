AdSense анонсировал важные изменения в работе Панели издателя

Google AdSense анонсировал важные изменения в работе Chrome-расширения Панель издателя.

В 2020 году Google планирует сделать работу с AdSense удобнее и предоставить владельцам сайтов улучшенные и простые в использовании инструменты. В связи с этим начиная с мая 2020 года расширение Панель издателя станет недоступно.

В мае Google удалит Панель издателя из магазина приложений Chrome. После этого его нельзя будет использовать для доступа к данным AdSense. На учётную запись это изменение не повлияет.

Все те действия, которые совершались с помощью Панели издателя, будут по-прежнему доступны в аккаунте AdSense.

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