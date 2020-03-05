Сколько зарабатывают западные специалисты по локальному SEO

Компания BrightLocal представила результаты очередного ежегодного исследования рынка локального поиска – Local Search Industry Survey 2020. Отчёт содержит данные о бизнес-практиках, зарплатах и услугах в этой области.

В опросе приняли участие 475 специалистов по локальному маркетингу. В этом году респонденты преимущественно находились в США (69%), Великобритании (7%), Канаде (6%) и Австралии (4%). В целом в исследовании приняли участие жители более чем 30 стран.

По вопросам зарплат и цен авторы исследования учитывали только данные по первым четырём странам.

Основные категории респондентов:

Локальные/ региональные агентства – 40%

Национальные/ международные агентства – 20%

Фрилансеры/ консультанты по маркетингу – 11%

Местные компании – 10%

Половина опрошенных заявили, что работают в отрасли уже более 10 лет, а 11% — более 20 лет.

Подавляющее число агентств и организаций (81%) имеют менее 5 сотрудников; 38% — всего одного. Большинство респондентов (76%) ведут от 2 до 20 клиентов.

65% специалистов по локальному SEO зарабатывают более $60 тыс. в год, а 29% — более $100 тыс.

Сменить сферу деятельность планируют только 4% респондентов, все остальные планируют перейти на другую работу в той же отрасли или остаться на текущем месте.

65% SEO-специалистов взимают оплату с клиентов каждый месяц, а остальные – за проект или на почасовой/ подневной основе.

О происходящем в отрасли специалисты чаще всего узнают из блогов различных сервисов, а также из СМИ в области поискового маркетинга.

Другие выводы отчёта:

Самые востребованные услуги по локальному маркетингу в 2020 году: оптимизация для GMB; SEO-аудиты, on-site оптимизация; аналитика, репутационный менеджмент; управление упоминаниями; веб-дизайн и создание/оптимизация контента.

Средняя годовая зарплата специалистов по локальному маркетингу составляет $88 532 против $81 103 в 2019 году. Фрилансеры в среднем зарабатывают $50 661 в год.

Сотрудники агентств по локальному маркетингу ведут в среднем 17 клиентов, фрилансеры – 8.

Локальные маркетологи старше 55 лет работают 51 час в неделю – на 8 часов больше, чем в среднем по всей выборке.

В 2020 году услуги агентства стоили в среднем $127 в час, фрилансеров – $102.

Агентства, у которых больше 21 сотрудника в штате, берут с клиента в среднем в 5 раз больше, чем отдельно работающие маркетологи.

Наиболее важные метрики для локальных компаний: 1) позиции в Google; 2) новые клиенты; 3) новые лиды/ запросы; 4) органический трафик; 5) количество отзывов.

52% компаний в области локального маркетинга планируют нанять больше SEO-специалистов в этом году. При этом только 22% оптимизаторов намерены искать новую работу в 2020 году.