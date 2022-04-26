2022-04-26
Специалисты зафиксировали рассылку опасных писем с почты сотрудника госоргана
На этот раз злоумышленники вспомнили о теме COVID-19.
Злоумышленники рассылают письма с почты сотрудника госоргана Украины© rbc.ru
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA предупредила о рассылке писем с вложениями, содержащими вредоносные программы. Как
Такие письма содержат вложение в виде XLS-документу Aid request COVID-19-04_5_22.xls. При его открытии на компьютер загружаются вредоносные программы GraphSteel и GrimPlant, а злоумышленники получают доступ к базовой информации атакованного.
Фаина Ваулина, ZN.ua