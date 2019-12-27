Киберполиция разоблачила продажу баз данных таможенной службы

Цена одной базы составляла три тысячи долларов.

Работники киберполиции Харьковской области разоблачили 35-летнего предпринимателя на продаже баз данных государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Цена одной базы составляла три тысячи долларов. Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюте, а общение с заказчиком - через засекречены каналы мессенджеров.

Фото: npu.gov.ua

Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника, изъято флэш-носитель и компьютерную технику – все направлено на экспертизу. Сейчас киберполиция устанавливает, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Киберполиция разоблачила 22-летнего жителя Черновицкой области за кражу данных 250 тыс. пользователей игрового сервиса.

Хакер направлял соощал пользователям игрового сервиса, что они якобы выиграли промо-код для получения бонусов в игре. Чтобы его получить, необходимо было перейти по ссылке на фишинговый ресурс. Для авторизации ресурс предлагал пользователю ввести свой логин и пароль, а введенные данные сразу загружались на серверы хакера.

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