80% крупных интернет-магазинов в США используют JavaScript для важного контента

Около 80% популярных интернет-магазинов в США используют JavaScript для генерации важного контента, такого как описания товаров. Об этом свидетельствуют данные Onely.

Эксперты компании отмечают, что хотя Google научился лучше сканировать и обрабатывать JS, эти процессы пока не идеальны. Соответственно, используя JavaScript для важного контента, продавцы рискуют оставить его не проиндексированным. Поэтому в Onely рекомендуют по максимуму использовать статичный HTML и избегать JS.

Исследование показало, что 25% проанализированных веб-страниц содержали критически важный JS-контент, который не был проиндексирован Google. У некоторых сайтов больше половины страниц имели непроиндексированный JavaScript.

Так, у Sephora доля таких страниц составляла 55%, у H&M – 65%.

В Onely рекомендуют владельцам интернет-магазинов проверить, не мешает ли JavaScript индексации контента. Для этого можно использовать инструмент проверки URL в Google Search Console. Он покажет, как видит страницу Googlebot, когда сканирует её для индексирования.

С полной версией отчёта можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в Onely выяснили, как быстро Google индексирует JS-контент и насколько длительными могут быть задержки.

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