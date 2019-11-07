Может возникнуть ситуация, в которой криптовалютным стартапам придется покинуть Украину, - основатель криптокошелька

Регулирование криптовалютной сферы может привести к ситуации, в которой стартаперам придется покинуть Украину и украиноязычных пользователей.

Об этом в ходе круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" в Институте Горшенина заявил основатель инновационного биткоин-кошелька Trustee Wallet Вадим Груша.

“В криптовалютном мире есть очень важный элемент - некастодиальные кошельки, технические решения, которые позволяют вам сохранять вашу собственность, то есть криптовалюту. Это очень важный элемент в индустрии, таких игроков в мире есть около 100. Из этих ста четыре команды - это украинцы. Сейчас на нас упадет регулирование и мы станем налоговым агентом для наших пользователей, что скорее всего ударит по тому, как мы работаем с пользователями

Нам либо надо полностью отказаться от фиатных денег, что означает, что мы выпадем из сотни лучших игроков, встанем на учет и вся некастодиальная суть криптовалют потеряет свою суть и мы станем неконкурентноспособны. Может возникнуть ситуация, в которой нам придется покинуть Украину и украиноязычных пользователей, и другие игроки могут отказаться от Украины по этой причине”, - сказал Вадим Груша.