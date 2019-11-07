Заход Binance в Украину станет важным сигналом для всего мира, - замглавы Минцифры

По словам заместителя министра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, появление в Украине криптовалютной биржи Binance несет в себе большое количество преимуществ для нашей страны и является позитивным сигналом для всего мира.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" в Институте Горшенина.

“Binance - это не просто биржа, это миллиард долларов оборота в день. Если мы сравниваем с межбанком, то это больше межбанка в три раза. Это офисы по всему миру, инфраструктура, стартап-инкубатор для всех криптопроектов. Это выделение средств на улучшение государственной инфраструктуры в плане блокчейн и поддержки криптовалют, они будут нам помогать обучаться. Мы договорились, что они откроют юридическое лицо в Украине, через которое они будут осуществлять деятельность для украинских граждан, которые держат крипту. В интерфейсе биржи уже есть поддержка украинского языка и гривны. Это самая развитая структура в мире по крипторегулированию и криптобизнесу. Любое ICO мечтает оказаться на этой бирже. Это будет действительно сигналом для всего мира”, - сказал Александр Борняков.

По словам замминистра, сейчас ведутся переговоры с украинскими банками, которые могли бы взять на себя обслуживание криптовалютной биржи.

“Мы сейчас говорим с Ощадбанком и еще парой банков, чтобы они взяли на себя обслуживание Binance. Мы ожидаем, что часть их оборота придет сюда - это микротранзакции, комиссионные для банка, который возьмет их на обслуживание, это налоги. И это возможность для украинцев без проблем покупать и продавать криптовалюту. Заход Binance в страну меняет отношение к стране со стороны игроков криптоиндустрии”, - подчеркнул заместитель министра.