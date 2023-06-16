Франція завела розслідування на криптобіржу Binance

У прокурорів є підозри щодо відмивання грошей та незаконної реклами.

Французька прокуратура проводить розслідування щодо криптовалютної платформи Binance у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що вона незаконно рекламувала свої послуги споживачам і не проводила належних перевірок для запобігання відмиванню грошей, передає Financial Times .

Офіційний представник прокуратури Парижа підтвердив у п'ятницю існування розслідування, про яке вперше повідомила газета Le Monde.

"Матеріали та дані, зібрані під час обшуку, тепер будуть глибоко вивчені", - сказав співрозмовник.

Binance була зареєстрована у Франції як так званий постачальник послуг цифрових активів у травні 2022 року. Прокурори з'ясовують, чи рекламувала вона свою діяльність до набуття цього статусу, що було б незаконно.

"Ми дотримуємося всіх законів Франції. Так само, як і на всіх інших ринках, де ми працюємо", - заявили в Binance.