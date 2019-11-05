Bing вводит санкции за нарушения, связанные с «неорганической структурой сайтов»

Поисковая система Bing объявила о введении санкций за нарушения, связанные с «неорганической структурой сайтов». Сюда входят такие тактики, как аренда поддоменов, создание дорвеев и участие в сетях частных блогов.

Чтобы объяснить, за что именно будут налагаться санкции, Bing привёл два примера типичных границ сайта.

В первом варианте (наиболее распространённом), граница определяется доменом, и тогда каждая страница, подпапка и поддомен считаются частями одного сайта.

Во втором примере каждый поддомен является отдельным сайтом:

Определение границ сайта – это важный процесс, поскольку алгоритмы присваивают разный вес внутренним и внешним ссылкам.

«Если внутренние ссылки расцениваются как внешние, вы можете получить хороший импульс в ранжировании. И если вы можете распространять некоторые сигналы уровня сайта на страницы, которые технически ему не принадлежат, то эти страницы могут получить несправедливое преимущество», — говорится в блоге компании.

Сети частных блогов (PBN) и ссылочные сети

Эти сети существуют для искусственной передачи ссылочного веса сайтам, чтобы они могли занимать более высокие позиции в поисковой выдаче.

Участие в таких схемах уже является нарушением правил Bing . Теперь же эти случаи также будут расцениваться как нарушения, связанные с «неорганической структурой сайтов», что может привести к дополнительным санкциям для сайтов.

Дорвеи и дублированный контент

В Bing заметили растущий тренд в области создания десятков дорвейных сайтов, чтобы они ранжировались по разным наборам ключевых слов. Как показано ниже, эти дорвеи, которые должны выглядеть как независимые сайты, переадресовывают пользователей на один и тот же адрес, вводя их в заблуждение.

Поскольку дублированный контент довольно распространён, Bing будет оценивать интент такого содержимого, чтобы определить, можно ли говорить о нарушении в каждом конкретном случае.

Аренда поддомена или подпапки

Здесь сигналом нарушений для Bing является отсутствие лёгкого доступа к поддомену и прямой навигации между ним и основным сайтом, что может указывать на попытку получить выгоды от сигналов на уровне сайта.

Ещё один сигнал – это размещение на арендованном поддомене совершенно другого сервиса, никак не связанного с основным ресурсом.

В большинстве случаев санкции будут накладываться только на арендованный поддомен и не будут затрагивать корневой домен. Однако, если поисковик увидит, что 95% поддоменов содержат спам, то он может расширить санкции на весь домен, даже если основной сайт не является спамным.

Санкции также могут быть генерализированы, если Bing заподозрит, что поддомены могли быть взломаны.